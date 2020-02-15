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التعليم تناقش تفعيل منظومة الإعلام المدرسي في مدارس الوسطى

15 شباط / فبراير 2020 11:08

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غزة-الرأي

ناقشت وزارة التربية والتعليم العالي تفعيل منظومة الإعلام المدرسي في مدارس مديرية تعليم الوسطى.

جاء ذلك خلال لقاء عُقد بمديرية تعليم الوسطى بحضور مدير عام العلاقات الدولية والعامة أ. معتصم الميناوي ، ومدير العلاقات العامة أ. مدحت الزطمة، ومدير تعليم الوسطى أ. هشام الحاج, ورئيس قسم العلاقات العامة بالوزارة أ. علاء فيصل، وممثل قسم العلاقات العامة والإعلام بالمديرية أ. علاء أبو شاويش وكوكبة من منسقي الإعلام.

بدوره، رحب الميناوي بالحضور ناقلاً تحيات وكيل الوزارة الدكتور زياد ثابت لجميع المنسقين في القطاع مؤكداً اهتمامه البالغ بأعمالهم ومنجزاتهم كما وعد بتقديم جوائز ومكافآت لأفضل المنسقين الإعلاميين على مستوى المدارس في المديريات السبعة.

وأشار الميناوي إلى أن الوزارة ومن خلال منظومة الإعلام المدرسي ستُسخر كافة منصات التواصل الاجتماعي وستنتج مختلف المواد الإعلامية للوصول إلى كافة فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني وأولياء الأمور في خطوة تعزز الشراكة والاتصال مع مجتمعنا وجمهورنا وخدمة العملية التعليمية.

من ناحيته ، أوضح الزطمة أن من مهام منسقي الإعلام  إنشاء مجموعات واتس  اب  لأولياء الأمور،  والمساهمة والمشاركة في نشر الأنشطة والفعاليات المدرسية والفعاليات المرسلة من الوزارة على  مجموعات الواتس اب  لكل مدرسة، وموقع حاضنة الإبداع،  وشبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمدرسة،لدورهم بتفعيل مشروع المراسل المدرسي  الخاص بإذاعة التعليم، لافتاً إلى أن العلاقات العامة وضعت برنامجاً تدريبياً  متخصصا لكافة المنسقين.

من جهته، أشاد الحاج  بجهود الوزارة في هذا المجال مشدداً على أهمية العمل الإعلامي في عصرنا الحالي خاصة على الصعيد التربوي.

وخلال اللقاء فُتح باب النقاش مع المنسقين  حول إجراءات العمل ومشروع الوزارة الإعلامي في هذا المجال.

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