تعليم خان يونس يكرّم المشاركين في مبادرة (Just 2 Words)

غزة-الرأي

كرّم أ. سمير أبو شتات مدير الدائرة الفنية بمديرية التربية والتعليم بخان يونس امس الاول المشاركين في مبادرة اللغة الإنجليزية الموسومة بـ: (Just 2 Words)، وذلك بحضور أ. عطية أبو نمر رئيس قسم الإشراف التربوي، وأ. رولا الفرا مشرفة مبحث اللغة الإنجليزية، ود. وسام موسى مشرفة مبحث الرياضيات، وأ. ناريمان الأغا مديرة مدرسة حيفا الأساسية أ للبنات.

بدوره، شكر أ. أبو شتات المشاركين في المبادرة، وكل من ساهم في إنجاحها، موضحاً أن المبادرة تستهدف الطلبة الذين يعانوا من الضعف العام في مهارات اللغة الإنجليزية، مما يؤدي إلى التدني في التحصيل الدراسي، منوهاً إلى أن المديرية أطلقت هذه المبادرة للمساهمة في الحد من ضعف الطلبة في مهارة الكتابة والتعبير.

جدير بالذكر ،أن المبادرة تم تنفيذها في خمس مدارس وهي حيفا الأساسية أ للبنات، وعبد القادر الحسيني الأساسية للبنات، وسليمان الأغا الثانوية للبنات، وكمال ناصر الأساسية للبنين، وعبد الله أبو ستة الأساسية أ للبنين.

وتم تكريم المعلمة إيمان تحسين الأغا من مدرسة حيفا الأساسية "أ" للبنات، والمعلمة فاطمة محمد الأغا من مدرسة حيفا الأساسية أ للبنات، والمعلمة بسمة زهير السنوار من مدرسة عبد القادر الحسيني الأساسية للبنات، والمعلمة روند محمد البايض من مدرسة سليمان الأغا الثانوية للبنات، والمعلم منتصر عبد الله شيخ العيد من مدرسة عبد الله أبو ستة الأساسية "أ" للبنين، والمعلم خالد شفيق كلاب من مدرسة كمال ناصر الثانوية بنين.