"اللواء الجراح" يتفقد دورة المستجدين الألف

غزة-الرأي

تفقد اللواء جمال جراح نائب قائد قوات الأمن العام ، وجيش التحرير للتدريب، امس الاول دورة تأهيل المستجدين الألف وذلك بميدان التدريب.

ورافق اللواء الجراح العميـد محمد خلف مدير عام المديرية العامة والعميد د. محمد صالح مدير عام الخدمات الطبية العسكرية وعدد من مدراء الإدارات والوحدات وضبـاط التدريب.

وأجرى اللواء الجراح الجولـة على جميع المرافق التدريبية مطلعاً على سير المحاضرات النظرية والميدانية وتدريبات المشاة واللياقة البدنيـة ومهارة الميدان وعصا التونفا.

وأشاد اللواء الجراح بدور المديرية العامة للتدريب في تأهيل منتسبي وزارة الداخليــة مؤكداً على النقلة النوعية التي تشهدها الوزارة على هذا الصعيـد خصوصاً فيما يتعلق بدورة تأهيل المستجدين الألف.