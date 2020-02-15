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بلدية دير البلح تستقبل وزير الحكم المحلى

15 شباط / فبراير 2020 11:35

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غزة-الرأي

استقبلت بلدية دير البلح ووجهاء ومخاتير حي الحدبة بالمدينة وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالحي والمدير العام للادارة العامة للمشاريع في الوزارة م. عمر غربية ، م.نضال المسلمي ، م.طارق الحوراني ،م.احمد محسن.

بدوره، رحب رئيس البلدية سعيد نصار بالوفد الزائر والحضور ، موضحاً أن البلدية قامت مؤخراً بالانتهاء من أعمال مشروع تطوير منطقة الحدبة والتي تم زيارتها وتفقد شوارعها خلال الجولة بميزانية قدرها 600000$ وتمويل من المنحة الكويتية مستعرضاً مراحل إنجاز المشروع والذي جاء لإنهاء معاناة المواطنين بالمنطقة.
وتم استقبال الوفد في ديوان المختار " أبو خالد " صدقي أبو مصبح، حيث رافق الوفد الزائر د. توفيق البديري مدير عام صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية، م. معتز محيسن، م.محمد ابو شعبان أ.عبد الله سمور والمدير العام للفريق الوطني للإعمار أ. مأمون بسيسو.
وأعرب رئيس البلدية عن شكره لشركة ابناء شنن للتجارة والمقاولات على تنفيذهم للمشروع ، ووزارة الحكم المحلي وصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية على جهودهم في خدمة الوطن والمواطن.

كما أعرب عن شكره للمختار صدقي ابو مصبح لاستضافته اللقاء، داعيا اياهم إلى الاستمرار في تمويل المشاريع التنموية الحيوية بالمدينة ، للارتقاء بالبنية التحتية بالمدينة وخدمة أهالي المدينة.

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