مدرسة الشارقة الأساسية غرب غزة تنظم حفلاً لتكريم طلبة التفوق

غزة-الرأي

نظمت مدرسة الشارقة الأساسية للبنين حفل تكريم الطلبة المتفوقين في الفصل الدراسي الأول، بحضور مدير مديرية التربية والتعليم د.عبد القادر أبو علي، والمدير الفني للمديرية أ . أسامة الهباش ، ومدير المدرسة أ . ابراهيم بعلوشة ، وعدد من رؤساء الأقسام في المديرية اضافة الى معلمين المدرسة ومجلس أولياء أمور الطلبة.

بدوره، شكر مدير مديرية التربية والتعليم مدرسة الشارقة ادارة ومعلمين على هذا الاحتفال الجميل الذى يعكس مدى حرص على تكريم الفئة المتميزة من الطلاب وتعزيزهم وخلق روح المنافسة بينهم ، مؤكداً أن المديرية بكافة طواقمها تحرص دائما وتسعى جاهدة الى تحسين جودة الخدمات التعليمة المقدمة لمدارس غرب غزة رغم صعوبة الظروف، مشيراً أن المديرية تعمل دائما من أجل تذليل العقبات.

ووجه د. أبو علي رسالة لأولياء الأمور أن يبذلوا المزيد من أجل أبنائهم حتى يصلوا للدرجات العلى والى منصات التكريم دائماً .

من ناحيته ، رحب مدير المدرسة بالحضور ، مثنياً على جهود المديرية لما تقدمه من خدمات تساعد في تحسين العملية التعليمية.

كما ووجه رسالة شكر الى أولياء الامور وكل من ساهم في دعم الحفل والمدرسة.

وخلال الحفل قدمت المدرسة درع الوفاء والعرفان للأستاذ أسامة الهباش والاستاذ ماهر الخولي الذين ترجلوا على صهوة جوادهم بعد مسيرة مليئة بالعطاء والوفاء للمسيرة التعليمية.

وفي ختام الحفل تم تكريم أوائل الطلبة المتفوقين في المدرسة و تخلل الاحتفال عدة فقرات فنية هادفة كالشعر والنشيد والدبكة الفلسطينية أبدى الحضور اعجابهم الشديد بها.