تعليم شرق غزة تختتم فعاليات أسبوع مختبر آينشتاين

غزة-الرأي

اختتم قسم التقنيات التربوية في مديرية التربية والتعليم شرق غزة، وبالتعاون مع فريق سواسية لحقوق الإنسان والتنمية المجتمعية فعاليات أسبوع مختبر آينشتاين الذي نظم في مدرسة العباس الأساسيتان للبنات للفترتين "أ و"ب"، بحضور أ. منير أبو زعيتر مدير الدائرة الفنية ، أ. على الشرفا رئيس قسم التقنيات التربوية ، أ. نبيل عيد مشرف المختبرات.

وامتدت فقرات أسبوع آنشتاين لأربعة أيام ،واشتملت على تدريب طالبات المدرستين على إرشادات الأمن والسلامة في المختبر العلمي وطرق تصنيف المواد الكيميائية والأدوات المخبرية وفق الطريقة الصحيحة .

بدوره، أثني أ. أبو زعيتر على جهود قسم التقنيات التربوية في ترتيبه وتنظيمه هذا الأسبوع الذي يدل على حرص المديرية بالإهتمام بسلامة طلبتها .

وقدم أ. أبو زعيتر شكره لفريق سواسية ، مؤكداً أن أبواب المديرية مفتوحة للجميع فيما يخدم الطلبة والتعليم.

وفي نهاية الفعالية تم تكريم طاقم التدريب من فريق سواسية بشهادات التقدير.