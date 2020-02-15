وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح تستقبل وزير الحكم المحلى وكالة الرأي الفلسطينية "اللواء الجراح" يتفقد دورة المستجدين الألف وكالة الرأي الفلسطينية "العمرة بغزة" تسهيلات هادئة وتكاليف باهظة وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تتلف عشرات الأطنان من البصل الفاسد وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خانيونس يشرع بتقييم المشرفين والمرشدين المرشحين للتميز وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس يكرّم المشاركين في مبادرة (Just 2 Words) وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تناقش تفعيل منظومة الإعلام المدرسي في مدارس الوسطى وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيقل وكالة الرأي الفلسطينية الخليل: اقتحام منزل أسير ومصادرة 2300 شيقل وكالة الرأي الفلسطينية "نتنياهو": لن نسمح بإقامة دولة فلسطينية
أخبار » الأخبار الحكومية

تعليم شرق غزة تختتم فعاليات أسبوع مختبر آينشتاين

15 شباط / فبراير 2020 12:49

1
1

غزة-الرأي

اختتم قسم التقنيات التربوية في مديرية التربية والتعليم شرق غزة، وبالتعاون مع فريق سواسية لحقوق الإنسان والتنمية المجتمعية فعاليات أسبوع مختبر آينشتاين الذي نظم في مدرسة العباس الأساسيتان للبنات للفترتين "أ و"ب"، بحضور  أ. منير أبو زعيتر مدير الدائرة الفنية ، أ. على الشرفا رئيس قسم التقنيات التربوية ، أ. نبيل عيد مشرف المختبرات.

وامتدت فقرات أسبوع آنشتاين لأربعة أيام ،واشتملت على تدريب طالبات المدرستين على إرشادات الأمن والسلامة في المختبر العلمي وطرق تصنيف المواد الكيميائية والأدوات المخبرية وفق الطريقة الصحيحة .

بدوره، أثني أ. أبو زعيتر على جهود قسم التقنيات التربوية في ترتيبه وتنظيمه هذا الأسبوع الذي يدل على حرص المديرية بالإهتمام بسلامة طلبتها .

وقدم أ. أبو زعيتر شكره لفريق سواسية ، مؤكداً أن أبواب المديرية مفتوحة للجميع فيما يخدم الطلبة والتعليم.

وفي نهاية الفعالية تم تكريم طاقم التدريب من فريق سواسية بشهادات التقدير.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الاقصى تستقبل وفداً من مؤسسة تحالف أطفال الشرق الأوسط

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟