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بجعل مكان سكنهم "إسرائيل"

"أمازون" تساوم الفلسطينيين لتقديم خدمات الشحن المجاني

15 شباط / فبراير 2020 01:48

الرأي – وكالات:

قدّمت شركة التجارة الإلكترونية الأميركية العملاقة "أمازون" عرضا بتقديم خدمات الشحن المجاني للبضائع إلى جميع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في أراضي الضفة الغربية، واشترطت أن تقدم نفس الخدمة المجانية للفلسطينيين، في حال ذكروا أنهم يعيشون في "إسرائيل".

وأوضحت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، خلال تحقيق موسع في الضفة الغربية المحتلة، أن الشحن المجاني يشمل الطلبيات التي تتجاوز 49 دولارا، مشيرة إلى أن الشركة بدأت نشاطها هناك في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأكدت، أن الزبائن الفلسطينيين الذين يختارون فلسطين عنوانهم، يخضعون لرسوم الشحن التي تزيد عن 24 دولارا.

وقال نيك كابلين الناطق باسم "أمازون": "إذا أدخل زبون فلسطيني عنوانه واختار إسرائيل كدولة، يمكنه الحصول على شحن مجاني من خلال نفس العرض الترويجي"!!

هذا وقد انتقدت العديد من منظمات حقوق الإنسان بشدة هذه المعاملة التمييزية. وقال أحد المحامين "إن سياسة أمازون تمثل تمييزا واضحا بين العملاء المحتملين بسبب جنسيتهم".

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