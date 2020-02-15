إصابة طفل مقدسي برصاص الاحتلال في العيسوية

الضفة المحتلة-الرأي:

أصيب طفل من حي العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، مساء اليوم السبت، برصاص معدني مغلف بالمطاط في رأسه أثناء تواجده في القرية.

وأفاد شهود عيان بأن الطفل نقل إلى مستشفى هداسا لتلقي العلاج إثر إصابته بالرصاص المطاطي في رأسه، ولم تعرف حالته.