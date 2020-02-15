ألمانيا والتشيك تنضمان للدول الداعمة لإسرائيل ضد محكمة لاهاي

وكالات-الرأي:

انضمت ألمانيا أمس الجمعة إلى جمهورية التشيك في عرضها للتحدث نيابة عن "إسرائيل" في المحكمة الجنائية الدولية، التي تدرس حاليا ما إذا كانت ستفتح تحقيقا في جرائم الحرب المحتملة المرتكبة في غزة والضفة الغربية.



وقدمت كل من برلين وبراغ طلبات لتصبح “صديقة للمحكمة”، التي لا تكون طرفا في القضية ولكنها تكون معنية بعرض آرائها، وانتهى الموعد النهائي لتقديم الآراء القانونية أمس.



ومن المتوقع أن يقدم كلا البلدين رأيا قانونيا مكتوبا يعتبر أن لاهاي ليس لها اختصاص للتحقيق في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

كما من المتوقع أن تقدم النمسا، التي أصبحت أقرب إلى الدولة اليهودية في السنوات الأخيرة، هي أيضا طلبا.



واتخذت دول أخرى، بما في ذلك أستراليا وكندا والمجر، موقفا مؤيدا لإسرائيل في النقاش حول الولاية القضائية، لكنها لم تطلب تقديم آراء قانونية مكتوبة إلى المحكمة.



ورفضت وزارة الخارجية "الإسرائيلية" يوم الجمعة التعليق على الأمر.

وقال مسؤول قانوني كبير لـ”تايمز أوف إسرائيل”: “إنه لأمر رائع حقا أن تتفق العديد من الدول مع موقفنا المبدئي”.

وأشار إلى أن المستشار القانوني للحكومة أفيحاي ماندلبليت ووزارة الخارجية قد نشرا بيانات وتفسيرات مطولة حول سبب اعتقادهما بأن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص لبدء التحقيق.