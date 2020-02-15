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حماس تبدأ بزيارة 10 آلاف عائلة من عوائل الشهداء

15 شباط / فبراير 2020 08:01

حماس تبدأ بزيارة 10 آلاف عائلة من عوائل الشهداء
حماس تبدأ بزيارة 10 آلاف عائلة من عوائل الشهداء

غزة – الرأي:

بدأت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة اليوم السبت حملة زيارات لأكثر من 10 آلاف من عوائل الشهداء من جميع الأطياف والفصائل الفلسطينية، ضمن مشروع الوفاء لشهداء فلسطين.

وقالت حركة حماس إن الحملة تأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الحركة للتواصل مع جميع فئات شعبنا الفلسطيني الصامد.

وأوضحت أن الزيارات تستهدف جميع الشهداء منذ الانتفاضة الأولى التي اندلعت عام 1987م وحتى يومنا هذا.

وأشارت حماس إلى أن المشروع يأتي استكمالا لمشاريع سابقة تمكنت الحركة خلالها من زيارة آلاف الأسر الفلسطينية في قطاع غزة.

وبيّنت أن الحملة التي بدأت اليوم ستستمر حتى زيارة جميع عوائل الشهداء.

وأكدت الحركة أنها مستمرة في دعم صمود شعبنا الفلسطيني، وستبقى الوفية دائما لدماء الشهداء والجرحى.

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