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البرازيلى رونالدينيو يضرب إنجلترا فى كأس العالم 2002

16 شباط / فبراير 2020 08:14

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قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، ولكن من الصعب أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى نقدم لكم من خلاله كل صباح هدف من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.
 
مباريات البرازيل ضد إنجلترا دائمًا ما تتسم بالقوة والندية على مدار التاريخ، وعلى مستوى المواجهات القارية.
 
خاض منتخب البرازيل مباراة قوية ضد إنجلترا فى كأس العالم عام 2002، والتى شهدت إحراز البرازيلى رونالدينيو هدفا لمنتخب بلاده ظل عالقا فى ذاكرة الجماهير حتى الآن.
 
حطم رونالدينيو قلوب الإنجليز بعدما تسبب خطأ الحارس ديفيد سيمان في التعامل مع ركلة حرة في خروج تشكيلة سفين جوران إريكسون من البطولة.

وتفوقت إنجلترا في دور المجموعات على الأرجنتين، واجتازت الدنمارك في دور الـ16، لتصبح على موعد مع البرازيل في دور الثمانية، وتقدم مايكل أوين بهدف لإنجلترا، لكن ريفالدو أدرك التعادل، قبل أن ينفذ رونالدينيو ركلة حرة من مدى بعيد، لكن الكرة خدعت سيمان وسقطت خلفه.

ولم تتأثر البرازيل بطرد رونالدينيو، وبلغت الدور نصف النهائي قبل أن تحرز لقب كأس العالم للمرة الخامسة.

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