كولن يستضيف بايرن ميونخ المتصدر فى الدورى الألمانى

يحل فريق بايرن ميونخ الألمانى ضيفاً ثقيلاً على نظيره كولن في تمام الرابعة والنصف مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدورى الألمانى.

يسعي الفريق البافاري للفوز بالمباراة للحفاظ علي صدارة ترتيب الدورى الألمانى خوفا من مطارده لايبزيج الوصيف، ويمتلك بايرن ميونخ في رصيده 43 نقطة يتصدر بهم جدول ترتيب الدوري الألماني، بفارق نقطة عن الوصيف، لايبزيج، بينما يمتلك كولن 23 نقطة في المركز الرابع عشر.

الجدير بالذكر أن لقاء الدور الأول بين الفريقين قد انتهي بفوز بايرن ميونخ برباعية نظيفة سجلها بيريسيتش وكوتينيو وروبرت ليفاندوفسكي هدفين.

بالنظر إلى تاريخ مواجهات الفريقين، التقى كولن مع بايرن 7 مرات حصد بايرن 19 مباراة من أصل 21 ممكنة، ما يجعله أكثر الفرق نجاحا في الدوري خلال هذه الفترة. يليه كولن برصيد 15 نقطة.

نقطة وحيدة حصدها كولن في آخر 11 مواجهة ضد البافاري، وهي أطول فترة يفشل فيها المنافس في تحقيق الفوز على منافس بالدوري.

لم يخسر بايرن في 19 مباراة أمام الصاعدين إلى البوندسليجا، الهزيمة الأخيرة أمام فريق صاعد جاءت أمام كايزر سلاوترن بهدفين دون رد في أغسطس 2010

لم يتذوق كولن طعم الخسارة على ملعبه منذ تولي ماركوس جيسدول منصبه في منتصف نوفمبر (13 نقطة من أصل 15 ممكنة). المهاجم جون كوردوبا سجل في آخر ست مباريات على التوالي، وهو ما لم يتحقق منذ كلاوس ألوفس في عام 1984

يمكن لجنابري مهاجم البايرن خوض مباراته الـ 50 في الدوري مع بايرن إذا شارك اليوم ، وهو الذى حتى الآن سجل 17 هدفاً وصنع 11 أخرين، واستطاع جنابري هز شباك كولن 4 مرات، فقط فولفسبورج تلقى أهدافاً أكثر من اللاعب برصيد 5 أهداف.