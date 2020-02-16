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ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على نورويتش سيتي

16 شباط / فبراير 2020 08:21

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أقيمت مساء السبت مبارتان ضمن منافسات الجولة 26، حيث فاز ليفربول على نورويتش بهدف دون رد، وبيرنلي على ساوثهامبتون بهدفين لهدف.

ترتيب الدوري الإنجليزي

وتستكمل مباريات الجولة اليوم الأحد حينما يلتقي أستون فيلا مع توتنهام، وأرسنال مع نيوكاسل يونايتد، فيما تكتمل مُباريات الجولة يوم الاثنين بمُباراة تشيلسي و مانشستر يونايتد، وأخيرا يلعب مانشستر سيتي ضد وست هام الأربعاء.

ويواصل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 76 نقطة، متفوقاً بفارق 25 نقطة كاملة على مانشستر سيتي أقرب منافسيه، فيما يحتل نورويتش سيتي المركز الـ 20 والأخير برصيد 18 نقطة.

ليفربول واصل حملته المميزة نحو حصد لقب الدوري الانجليزي الغائب عن خزائن النادي منذ عام 1990، علماً بأن الفريق حقق الفوز في 25 من أصل 26 مباراة خاضها في المسابقة حتى الآن، فيما تعادل في مباراة وحيدة مع مانشستر يونايتد بنتيجة 1/1 بملعب "أولد ترافورد".

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