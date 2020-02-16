غارات إسرائيلية على موقع للمقاومة وسط القطاع

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، عدة غارات على موقع للمقاومة وسط قطاع غزة.
وقال مراسل "الرأي" إن طائرات الاحتلال المروحية والحربية استهدفت بنحو 8 صواريخ موقع "التل" التابع لكتائب القسام جنوب غرب دير البلح دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
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16 شباط / فبراير 2020 08:23
وسط القطاع - الرأي
شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، عدة غارات على موقع للمقاومة وسط قطاع غزة.
وقال مراسل "الرأي" إن طائرات الاحتلال المروحية والحربية استهدفت بنحو 8 صواريخ موقع "التل" التابع لكتائب القسام جنوب غرب دير البلح دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.