غارات إسرائيلية على موقع للمقاومة وسط القطاع

وسط القطاع - الرأي

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، عدة غارات على موقع للمقاومة وسط قطاع غزة.

وقال مراسل "الرأي" إن طائرات الاحتلال المروحية والحربية استهدفت بنحو 8 صواريخ موقع "التل" التابع لكتائب القسام جنوب غرب دير البلح دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.