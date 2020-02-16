فواكه تحتوى على فيتامينات تمنحك طاقة ووقاية وبشرة حلوة



الخضراوات والفواكه من أفضل أنواع الأطعمة التى ينصح بها دائما، نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض

فإن هناك بعض الفواكه الغنية بالفيتامينات التي تحتوى على فيتامينات تمد الجسم بالطاقة والحيوية وتحميك من نزلات البرد والعدوى وتعزز صحة البشرة وهى:

فواكه مفيدة لبشرتك وجسمك وجهازك المناعى:



1: الأناناس

يحتوى الأناناس على نسبة عالية من العناصر الغذائية والفيتامينات التي تعمل على تعزيز صحة الجسم وتحميه من الإصابة بالفيروسات والعدوى، نظرا لاحتوائها على فيتامين سى، كما أنها تحتوى على المواد المضادة للأكسدة التي تعزز صحة البشرة وتمد الجسم بالنشاط والحيوية.

2: الكيوى

يحتوى على نسبة عالية من فيتامين سى الذى يعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الأمراض، كما يعمل على تعزيز صحة البشرة ووقايتها من التجاعيد والبقع الداكنة.



3: الرمان

من أشهر أنواع الفواكه الغنية بالفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة التي تعمل على تعزيز صحة الجسم ومقاومة الفيروسات وحماية البشرة من علامات التمدد والتجاعيد، كما يحتوى الرمان على بعض العناصر التي تمد الجسم بالنشاط والطاقة.



4: التوت

من الفواكه الغنية بالفيتامينات والعناصر التي تعزز صحة الجسم وتحميه من الفيروسات والأمراض، كما أنها تقوى العضلات وتمد الجسم بالنشاط والحيوية وتعمل على نضرة البشرة.



5: الفراولة

من الفواكه الشهيرة والتي يفضلها الكثيرون وتعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى والوقاية من الأمراض والالتهابات، كما تساعد على تغذية الجسم وتمده بالنشاط والطاقة.



6: الجريب فروت

يحتوى الجريب فروت على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من نزلات البرد والأنفلونزا، كما أنها تعزز صحة البشرة وتساعد على نضارتها وجمالها.