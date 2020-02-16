الطقس: أمطار متفرقة اليوم

رام الله - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائما جزئيا الى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، بحيث يصبح الجو باردا، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار بين الحين والآخر على معظم المناطق، وتكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وهذه الليلة يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وشديد البرودة، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الاثنين، غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الجو باردا الى شديد البرودة، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا الى شديد البرودة، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الأربعاء المقبل، غائما جزئيا الى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، بحيث يصبح الجو باردا، وتسقط زخات متفرقة بين الحين والآخر على معظم المناطق، وقد تكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خاصة اليوم من خطر: احتمال تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح، وخطر التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.