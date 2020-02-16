الصحة: بدء إجراءات الحجر الصحي على العائدين من الصين

غزة - الرأي

قالت وزارة الصحة بغزة، إنه سيتم بدءًا من صباح اليوم الأحد، استضافة العائدين من الصين في مركز الحجر الصحي داخل معبر رفح.

وذكرت في تصريح وصل "الرأي"، أن ذلك يأتي لإتمام إجراءات السلامة لديهم وفقاً لبرتوكول السلامة والوقاية لمنظمة الصحة العالمية.

وبينت أن الإجراءات تعتمد على خلو العائدين من المرض بعد مضي 14 يوماً على خروجهم من الصين.

وكانت وزارة الصحة أكدت أن قطاع غزة خالٍ من فيروس "كورونا" المنتشر مؤخراً في مدينة ووهان في الصين.

وقالت إنه لم يتم اكتشاف أي حالات مصابة بهذا المرض في قطاع غزة، مشددة أنها اتخذت إجراءات وقائية تعكس توصيات منظمة الصحة العالمية لسلامة العائدين من الصين وضمان سلامة سكان قطاع غزة.

وتجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الصين عتبة 1600 شخص اليوم، وذلك بعد إعلان وفاة 139 مصابا في مقاطعة هوبي مركز انتشار الفيروس.

وقد أفادت اللجنة الصحية بالمقاطعة في تقريرها اليومي بتسجيل 1843 إصابة جديدة بالفيروس، ليتجاوز بذلك العدد الإجمالي للإصابات في عموم الصين أكثر من 66 ألفا.

وتوفي 1662 شخصا على الأقل جراء انتشار الفيروس الذي ظهر للمرة الأولى في مدينة ووهان عاصمة المقاطعة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.