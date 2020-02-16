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الاحتلال يعتقل 11 مواطناً بينهم فتية بالضفة

16 شباط / فبراير 2020 08:45

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، واليوم الأحد، 11 مواطنا من الضفة، بينهم فتية.

وقال نادي الأسير، في بيان، إن أربعة شبان جرى اعتقالهم من بيت لحم، وهم: أحمد محمد الزير (19 عاما)، وطارق حلمي ديرية، وموسى حاتم ديرية، وأمير محمد ديرية من بلدة بيت فجار جنوبا، ويبلغون الثامنة عشرة من العمر.

فيما جرى اعتقال لثلاثة مواطنين من الخليل، وهم: رأفت يوسف عمرو (24 عاما)، ومحمد يونس كوازبة، وفتى آخر جرى اعتقاله بالقرب من الحرم الإبراهيمي وهو أنس عامر الداربيع (17 عاماً)، يُضاف إلى المعتقلين براء رياض أبو عابد من بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

ومن بلدة سلوان بمدينة القدس، اعتقل الاحتلال ثلاثة فتية، وهم: سنان عواد (17 عاماً)، وعبد الله طه (17 عاماً)، وعرابي غيث (14 عاماً).

يُشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال اليومين الماضيين 19 مواطنا من الضفة، بينهم أطفال، غالبيتهم من الخليل.

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