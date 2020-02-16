ينجو من الموت بأعجوبة بعد اختراق سكين جمجمته

أظهرت صورة أشعة مرعبة، كيف نجا ملاكم شاب من الموت بأعجوبة، بعد تعرضه للطعن بسكين مطبخ في وجهه.

وكان روبي باتينسون (21 عاماً) من ويغتون، كمبريا في شمال غرب إنكلترا، يقضي ليلة خارج المنزل في إبريل (نيسان) من العام الماضي، عندما تعرض لهجوم وحشي من قبل شخص كان تحت تأثير بالمخدرات.

وتُظهر صور الأشعة السينية المروعة، كيف اخترقت السكين بعمق وجهه لتصل إلى جمجمته من أسفل عينه اليسرى.

وأخبره الأطباء أنه كان محظوظاً بشكل لا يصدق، فلو اخترق نصل السكينة الذي يبلغ طوله نحو ست بوصات جمجمته ملليمتر إضافي، كان سيقطع شرياناً كبيراً، وكان يمكن أن يكلفه ذلك حياته.

واستمعت المحكمة إلى أن المهاجم كان يستهدف حنجرة روبي، ولو كان السكين اخترق جمجمته بشكل أكبر كان يمكن أن يؤدي ذلك إلى مقتله.

وبعد المحاكمة التي أجريت في محكمة كارلايل كراون العام الماضي، أُدين سكوت توبينغ (39 عاماً)، والذي وصفه القاضي بأنه "رجل خطير للغاية" بمحاولة القتل العمد، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

وبعد يومين من استيقاظه من غيبوبته، عاد الملاكم الموهوب إلى صالة الألعاب الرياضية، متطلعاً إلى مباراته القادمة في الملاكمة.

ومنذ ذلك الحين تعافى بشكل جيد، على الرغم من الهجوم الخطير الذي تعرض قبل أقل من عام، لدرجة أنه بات يستعد الآن لأكبر لقب في مسيرته، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.