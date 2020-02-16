وكالة الرأي الفلسطينية مديرية شمال غزة تعقد اجتماعها لرؤساء الأقسام وكالة الرأي الفلسطينية بيطرة رفح توزع مساعدات لأصحاب مزارع الدواجن والأغنام وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس توزع 230 شتلة على المؤسسات المختلفة وكالة الرأي الفلسطينية طالبات "التصميم الجرافيكي" في "شادية أبو غزالة" يكرّمن مدير التعليم والإعلام وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2416 ) الأحد 16/2/2020 وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة الإسرائيلية الأميركية لضم الضفة تباشر عملها وكالة الرأي الفلسطينية مصدر أمني إسرائيلي: لا تقدم بالتفاهمات مع غزة قبل تشكيل الحكومة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يزعم إحباط تهريب أجهزة اتصال لسجن "مجيدو" وكالة الرأي الفلسطينية ديوان الموظفين يناقش ضوابط استحداث الهياكل التنظيمية وكالة الرأي الفلسطينية تركيا تدرس إعادة فتح "مدينة الأشباح" في قبرص
أخبار » عجائب وطرائف

شركة صينية تبني نفقاً لتعقيم موظفيها من فيروس كورونا

16 شباط / فبراير 2020 08:56

شركة صينية تبني نفقاً لتعقيم موظفيها من فيروس كورونا
شركة صينية تبني نفقاً لتعقيم موظفيها من فيروس كورونا

يخضع العمال في مجمع صناعي بمدينة تشونغتشينغ الصينية للرش بالمطهرات عند وصولهم للعمل في محاولة لمحاربة فيروس كورونا.
وقامت شركة مقرها في المجمع، ببناء نفق مزود بأجهزة استشعار تعمل بالأشعة تحت الحمراء، لرش العمال بالمطهرات أثناء سيرهم في طريقهم إلى وظائفهم.

وتعود الشركات في الصين ببطء إلى العمل هذا الأسبوع، بعد أن أجبر انتشار فيروس كورونا تمديد عطلة السنة القمرية الجديدة. وأبلغت الصين يوم الجمعة عن 5090 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وأكدت وفاة 121 شخصاً آخرين بسبب الفيروس القاتل.
وقالت هيئة الصحة الصينية إن ما مجموعه 63851 شخصاً أصيبوا بالفيروس، وهناك 55748 شخصاً يخضعون حالياً للعلاج، بينما توفي 1380 مريض.

وكانت مقاطعة هوبي، التي تقع في مركز تفشي المرض، قد أبلغت في وقت سابق عن 4823 حالة جديدة مع 116 حالة وفاة.
واضطرت الصين إلى بناء بنية تحتية جديدة بسرعة للتعامل مع فيروس كورونا، بعد أن غمرت الحالات المصابة الشبكة الصحية الحالية.

وشيدت مدينة ووهان مستشفى مخصص لعلاج مرضى فيروس كورونا مكون من 1000 سرير من الصفر في غضون 10 أيام فقط، قبل تحويل ما يقرب من عشرات القاعات الرياضية ومراكز المعارض الأخرى إلى أجنحة طبية بين عشية وضحاها، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

شركة صينية تبني نفقاً لتعقيم موظفيها من فيروس كورونا 2020215140204547U
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الاقصى تستقبل وفداً من مؤسسة تحالف أطفال الشرق الأوسط

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟