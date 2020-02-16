ديوان الموظفين يناقش ضوابط استحداث الهياكل التنظيمية

عقدت الإدارة العامة للسياسات وتطوير الموارد البشرية التابعة لديوان الموظفين العام، ظهر /الخميس/ الموافق الثالث عشر من فبراير الجاري، ورشة عمل بعنوان " اعتماد معايير وضوابط استحداث وتعديل الهياكل التنظيمية للدوائر الحكومية ".

وشهدت الورشة المقامة في مقر ديوان الموظفين العام بمدينة غزة، حضور د. كمال محفوظ مدير عام جودة الأداء الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء الفلسطيني، وم. إياد أبو صفية مدير عام السياسات وتطوير الموارد البشرية في ديوان الموظفين العام، وأ. هيثم لولو مدير دائرة الهيكليات في ديوان الموظفين العام، وعدد من المدراء العامون والمدراء من الفئتين العليا والأولى والمهتمين بمجال الهياكل التنظيمية في الحكومة الفلسطينية.

الهياكل التنظيمية .. واقع وتصنيفات

وتحدث م. إياد أبو صفية عن واقع الهياكل التنظيمية في مختلف المؤسسات الحكومية العاملة، مسلطاً الضوء على التسلسل الهرمي للوظائف الحكومية بمختلف مستوياتها الإدارية المتعددة، مع التطرق إلى المعايير التنظيمية التي توضح الهدف من الوظيفة وأسباب الإعلان عنها.

وقال م. أبو صفية: " تقسم المستويات التنظيمية عبر الهيكل التنظيمي إلى إدارة عامة تتكون من عدة دوائر ثم أقسام "، مضيفاً: " تصنف إعادة الهيكلة إلى استحداث هيكل تنظيمي لدائرة حكومية جديدة أو اعادة الهيكلة الشاملة إلى جانب التعديل الجزئي على الهيكل التنظيمي ".

نقاش ونتائج

وناقشت ورشة العمل مبررات استحداث أو تعديل الهياكل التنظيمية، إلى جانب المعايير والضوابط التي تنظم عملية استحداث وتعديل الهياكل التنظيمية، مع الإشارة إلى الإجراءات المتبعة في تحقيق هذا الأمر بالشكل الأمثل.