الاحتلال يزعم إحباط تهريب أجهزة اتصال لسجن "مجيدو"

القدس المحتلة - الرأي

زعمت مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي، أن أسير أمني فلسطيني، حاول نهاية الأسبوع الماضي، تهريب 11 هاتفا محمولاً، إلى سجن مجيدو، داخل جسده.

وقالت القناة السابعة العبرية، صباح اليوم الأحد، إن إدارة مصلحة السجون، أكدت أنها تمكنت من إحباط محاولة تهريب 11 هاتفاً محمولاً، و15 شريحة اتصال.

وبحسب القناة، فإن الأسير الأمني، الذي حاول تهريب الهواتف المحمولة، من أسرى حركة فتح، ولقد كان يخفي الهواتف داخل جسده، ( بالأمعاء).

هذا وأكدت مصلحة السجون الإسرائيلية، أن محاولات تهريب الهواتف المحمولة، الى داخل السجون والمعتقلات الأمنية، لا تتوقف، على حد زعمها.