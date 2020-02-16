النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2416 )  الأحد 16/2/2020

1948م دخل فوج من جيش الإنقاذ وهو فوج اليرموك بقيادة المقدم محمد صفا إلى جنوب بيسان واختار قائد الفوج مستعمرة لزراعة الحبوب شرق بيسان وهي مستعمرة محصنة وتم تدمير عدد من بيوت المستعمرة وبلغت خسائر فوج اليرموك 37 شهيدا وعددا من الجرحى أما خسائر اليهود فقد بلغت 112مقتيلاً وعددا من الجرحى.