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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2416 ) الأحد 16/2/2020
أخبار فلسطينية
تمسك فلسطيني بأن أي محادثات سلام يجب أن تكون من خلال «مجموعة دولية»
كتائب القسام» تعلن اختراق مجموعاتها على «واتسآب»
الصحة بغزة تشرع بإجراءات الحجر الصحي على العائدين من الصين
الحية: عهدنا مع شعبنا المضي على طريق الشهداء حتى التحرير
نعيم يستنكر اللقاءات التطبيعية لمسؤولين بالسلطة مع الاحتلال
حماس: تصريحات الجبير مخالفة للإجماع العربي الرافض لصفقة القرن
اشتية يطالب اسبانيا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية
صحة غزة تعزل المسافرين العائدين من الصين بدءاً من غد
أخبار إسرائيلية
«غانتس لا يستطيع تشكيل حكومة من دون الطيبي»
“إسرائيل” تزيل لافتات مهينة لعبّاس وهنية
ليبرمان: عهد نتنياهو ولى ونستعد لمرحلة جديدة
مخاوف لدى التكتل اليساري من سرقة غانتس لأصوات ناخبيهم
إلقاء تفاحة على نتنياهو خلال مؤتمر انتخابي
صحيفة عبرية: لجنة رسم الخرائط الإسرائيلية- الأميركية بدأت عملها
دبلوماسي إسرائيلي يكشف تفاصيل مسودات صفقة القرن
هآرتس: عشرات الطلبات قدمت للجنايات الدولية لمساعدة "إسرائيل"
صحيفة عبرية تكشف: لجنة رسم الخرائط الإسرائيلية- الأميركية بدأت عملها.. وهذه اسماء اللجنة
«أمازون» تبتز الفلسطينيين: الاعتراف بالاحتلال مقابل خدمات مجانية
كندا: ندعم كل مبادرة دولية من أجل حل الدولتين
“برلمان السلام”.. نافذة تطبيعية فلسطينية إسرائيلية بعد “صفقة القرن”
اللوبي الصهيوني يعادي نائبة في الكونغرس الأمريكي لتعاطفها مع الشعب الفلسطيني
ظريف لـ معاريف: صفقة القرن ستؤدي إلى مزيد من "العنف"
هآرتس: عشرات الطلبات قدمت للجنايات الدولية لمساعدة "إسرائيل"
الاتحاد الأوروبي يناقش غدًا اتخاذ خطوات ضد "صفقة القرن"
أخبار عربية
أبو الغيط يبحث مع «الجنائية» التحقيق فـي جرائم «إسرائيـل»
وزير الخارجية العراقي يبحث مع نظيره الأردني تطورات القضية الفلسطينية
وزير الخارجية السعودية لـ معاريف: تطوير العلاقات مع إسرائيل بعد
القضاء البحريني يصدر حُكماً بالسجن على بحرينيين حرقوا العلم الإسرائيلي
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
حماس: حديث الجبير يخالف الإجماع العربي ويروج لصفقة ترامب
أيمن عودة: لا يمكن لغانتس تشكيل حكومة دون “المشتركة”
كتائب القسام” تعلن اختراق مجموعاتها على “واتسآب”
الشرق الاوسط
صور عباس وهنية «يستسلمان» تفجّر خلافاً بين بلدية تل أبيب ومنظمة يمينية
«حماس» تنتقد خطة الجيش الإسرائيلي للسنوات المقبلة: تحتكم لمنطق العصابات... وتبحث عن نصر مفقود
الخليج الإماراتية
«إيباك» تهاجم نائبة أمريكية تعـاطفــت مـع الفلسطيـنيـين
أبو الغيط يبحث مع «الجنائية» التحقيق فـي جرائم «إسرائيـل»
الأهرام المصرية
الطيران الإسرائيلي يقصف أهدافا وسط قطاع غزة
الشروق المصرية
الرئيس الفلسطيني يؤكد تضامن بلاده مع الصين في مواجهة فيروس كورونا
الغد الأردنية
وداعا فلسطين! لماذا “صفقة سلام ترامب” جيدة لموسكو
محللون: شكوك حول قدرة الاحتلال الإسرائيلي على تطبيق الخطة العسكرية “تنوفا”
الشرق القطرية
الاحتلال يحاصر 7 قرى قرب رام الله لليوم التاسع
اللوبي الصهيوني يعادي نائبة في الكونغرس الأمريكي لتعاطفها مع الشعب الفلسطيني
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
الاحتلال يعتقل 3 أطفال من بيت لحم بالضفة الغربية
الاحتلال يزعم: سقوط صاروخين من غزة في "كيسوفيم"
ياسمين زقوت تحصد أحزمة الكاراتيه في 4 أعوام
حماس تبدأ بزيارة 10 آلاف عائلة من عوائل الشهداء
اعتقال 5 مواطنين بينهم طفلان في الخليل
الشعبية: اللقاءات التطبيعية "طعنةً لشعبنا برعاية السلطة"
القدس المحلية
قلق إسرائيلي من إمكانية اعتراف الدول الأوروبية بدولة فلسطين
الاحتلال يقرر إلغاء سلسلة تسهيلات لغزة بحجة إطلاق الصواريخ
العناية الإلهية تنفذ عائلة الشرباتي من انهيار منزلها في حي قناطر خضير
وقفة احتجاجية لاهالي امليسون ضد شركة جيحون الاسرائيلية
مواجهات في كفر قدوم واعتقال شاب قرب جيت والاعتداء عليه
الطيبي: سكان المثلث ليسوا قطع شطرنج يتلاعب بهم نتنياهو وكوشنر
أهالي أسرى يطالبون بضغطٍ دوليٍّ على إسرائيل لإنهاء التعذيب داخل
الحياة الجديدة
انخفاض ملموس على درجات الحرارة وأمطار متفرقة على معظم المناطق
اللوبي الصهيوني يعادي برلمانية أميركية بسبب تعاطفها مع شعبنا
العنصرية في أبشع صورها.."أمازون" تساوم لتقديم خدمات شحن مجاني للفلسطينيين
جرافات الاحتلال تجرف دونمات بالقدس المحتلة
الأيام
»غزة: ركود في أسواق الذهب بسبب ارتفاع الأسعار
»إصابة طفل برصاص الاحتلال في العيسوية
» إصابات بالاختناق خلال مواجهات في بلدة بيت أمر
» إصابات خلال مواجهات على مدخل البيرة الشمالي
» مستوطنون يقتحمون تجمع جبل البابا ويرهبون سكانه
وكالة صفا
نقابة الأطباء بالضفة تعلّق الفعاليات الاحتجاجية
مصرع شاب غرب الخليل إثر حادث سير
الكشف عن أسماء أعضاء لجنة تنفيذ صفقة القرن
الاحتلال يعتقل شابا من قلقيلية بعد الاعتداء عليه بالضرب
"حملة المقاطعة – فلسطين" تدين لقاءات تطبيعية بين السلطة والاحتلال
أمن جنين يفض مظاهرة لحزب التحرير ضد "صفقة القرن
خريطة "مشوّهة" لفلسطين تدفع إدارة جامعة القدس المفتوحة للاعتذار
أسرى فلسطين" يُحذر من استشهاد الأسير المريض موفق عروق
وكالة الرأي الفلسطينية
الاحتلال يزعم إحباط تهريب أجهزة اتصال لسجن "مجيدو"
لاحتلال يتراجع عن التسهيلات الأخيرة في قطاع غزة
الاحتلال يعتقل 4 شبان من بيت لحم والخليل
قاسم: لقاء قيادات بالسلطة مع جهات صهيونية تطبيع مرفوض
شمال غزة: "حليمة السعدية الأساسية" تنفذ فعالية بعنوان "لا لصفقة القرن"
فلسطين اليوم
شعار قطع العلاقة مع "إسرائيل".. "ضحك على الذقون"!
الاحتلال يشن سلسلة غارات على مواقع للمقاومة وسط وجنوب قطاع غزة
"إسرائيل" تخشى اعتراف أوروبي بدولة فلسطين
بالسواتر الاسمنتية ..الاحتلال يعيد إغلاق غرب رام الله
سما نيوز
طائرات الاحتلال الاسرائيلي تشن فجر اليوم غارات على قطاع غزة
الاحتلال يزيد الخناق على غزة ويقرر الغاء اجراءات مدنية مخطط تنفيذها لصالح القطاع
صحيفة سعودية تهاجم "الحسيني" مفتي القدس الراحل
الصالحي: "اتفاق اوسلو" قد وصل إلى طريق مسدود و"ارتطم بالحائط"
العاصمة التشيكية تشهد مسيرة جماهيرية رفضا لـ"صفقة القرن" الأمريكية
اتحاد نقابات عمال البرتغال يدين "صفقة القرن" ويطالب بانهاء الاحتلال الاسرائيلي
الديمقراطية تدعو لاستنهاض القوى الفلسطينية لمجابهة "رؤية ترامب-نتنياهو"
عرب 48
تفريق مظاهرة ضد "صفقة القرن" بجنين والسلطة تسعى لمؤتمر دولي
أمازون" في خدمة الاحتلال.. شحن مجاني للمستوطنين
إصابة خطيرة لطفل برأسه برصاص الاحتلال في العيسوية
وكالة وفا
خبير أممي يشيد بتقرير "قائمة شركات المستوطنا
الاحتلال يعيد إغلاق مدخل دير نظام غرب رام الله
"موحدون في مواجهة صفقة القرن" ندوة في بيت كا..
حدث في مثل هذا اليوم
- 16 شباط (فبراير)
- 2002م اغتيال نزيه أبو السباع أحد قادة حركة حماس بطائرة أباتشي وسيارة مفخخة على جانب الطريق في الضفة الغربية.
- 1994م القوات الإسرائيلية تبدأ بتفكيك معداتها في سجن غزة المركزي تمهيدا لإخلائه وتسليمه إلى السلطة الفلسطينية، وقد استخدمته الأخيرة لاحتجاز معارضيها السياسيين، وتعرض للقصف الإسرائيلي خلال انتفاضة الأقصى.
- 1982م توقيع أول اتفاق للتعاون بين مؤسستي الإذاعة في كل من مصر وإسرائيل.
- 1949م في أول خطاب له أمام كنيست إسرائيلي منتخب عقد في دار الوكالة اليهودية في حي رحافيا بالقدس المحتلة أعلن دافيد بن غوريون: "أن مصير مدينة القدس لن تقرره لجنة التوفيق الدولية، لأن ذلك مقرر منذ ثلاث آلاف عام عندما أعلنت القدس عاصمة للدولة اليهودية".
- 1948م دخل فوج من جيش الإنقاذ وهو فوج اليرموك بقيادة المقدم محمد صفا إلى جنوب بيسان واختار قائد الفوج مستعمرة لزراعة الحبوب شرق بيسان وهي مستعمرة محصنة وتم تدمير عدد من بيوت المستعمرة وبلغت خسائر فوج اليرموك 37 شهيدا وعددا من الجرحى أما خسائر اليهود فقد بلغت 112مقتيلاً وعددا من الجرحى.