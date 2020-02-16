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طالبات "التصميم الجرافيكي" في "شادية أبو غزالة" يكرّمن مدير التعليم والإعلام

16 شباط / فبراير 2020 09:24

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غزة-الرأي

كرّمت طالبات قسم التصميم الجرافيكي في مدرسة شادية أبو غزالة الثانوية للبنات، بمديرية التربية والتعليم في شمال غزة، مدير التربية والتعليم أ. نبيل العرابيد، ورئيس قسم العلاقات العامة والإعلام أ. إسماعيل البياري.

جاء ذلك خلال زيارة الطالبات لمدير التعليم، بحضور مدير الدائرة الإدارية أ. جواد صالحة، ومدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ومشرف التكنولوجيا د. أحمد أبو علبة، و أ. وفاء حجازي، معلمة تصميم جرافيك (للصف 12)، و أ. استشهاد عسلية، معلمة تصميم جرافيك (للصف 11)، و أ. أنفال الترتوري معلمة التربية الفنية، بمدرسة شادية أبو غزالة.

ورحب أ. العرابيد بالطالبات ومعلماتهن والحضور كافة، معرباً عن إعجابه بتفوقهن وإبداعهن، مشيراً إلى أن قسم التصميم الجرافيكي يأتي تطبيقاً لرؤية الوزارة الطموحة لدعم وتعزيز التعليم التقني والمهني في المدارس تماشياً مع احتياجات السوق وتلبية لرغبات الطلبة بالتحول للتخصصات المهنية.

وأشار أ. العرابيد إلى أن تخصص التصميم الجرافيكي يوفر فرصة للطالبات للتطبيق العملي للمادة النظرية بشكل مباشر وتفاعلي من خلال برامج الحاسوب المتخصصة، مما يخلق حافزية كبيرة للتعلم لدى الطالبات، كونه يعتمد استراتيجيات التعلم النشط.

بدورهن، قدّمت الطالبات لمدير التعليم، ولرئيس قسم العلاقات العامة، بعض المشغولات التذكارية اللواتي قمن بتصميمها وإنتاجها من خلال دراستهن في قسم التصميم الجرافيكي، معبرات عن مدى سعادتهن بالتحاقهن بهذا القسم الذي يلبي رغباتهن وطموحاتهن ويفتح لهنّ المجال واسعاً للالتحاق بسوق العمل مبكراً.

والطالبات اللواتي مثّلن القسم في هذه الزيارة هنّ: جنين صالح، وكريمان حماد من الصف الثاني عشر، ومرح عوض، ونورا العجوري من الصف الحادي عشر.

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