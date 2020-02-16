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بلدية خان يونس توزع 230 شتلة على المؤسسات المختلفة

16 شباط / فبراير 2020 09:26

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غزة-الرأي

 قام قسم الحدائق والمتنزهات في دائرة الصحة والبيئة فى بلدية خان يونس بتوزيع (230) من الأشتال وأشجار الزينة على مجموعة من المؤسسات الخدماتية والمدارس التعليمية والتجمعات العائلية، والمراكز المختلفة وكذلك العائلات ولجان الأحياء وذلك في إطار مساعي البلديةلإضفاء المظهر الحضاري على مرافق المدينة المختلفة،.

وتأتي تلك الأعمال في إطار تعزيز النواحي البيئية من خلال زراعة وتوزيع الأشتال المختلفة على قطاعات واسعة من المجتمع لزيادة المساحات الخضراء حفاظاً على البيئة وللمساهمة في تكوين ثقافات وقيم إيجابية لدى المواطنين وتكوين ثقافة ايجابية لديهم للمحافظة على الأشجار ورعايتها.

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