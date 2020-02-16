بيطرة رفح توزع مساعدات لأصحاب مزارع الدواجن والأغنام

رفح- الرأي

وزعت مديرية الخدمات البيطرية في وزارة الزراعة بمحافظة رفح مساعدات عينية لمربي الثروة، وذلك بالتعاون مع منظمة الاغذية والزراعة"FAO"

ويأتي ذلك، بهدف تلبية احتياجات المزارعين لبعض متطلبات التربية في ظل ارتفاع أسعارها بسبب الحصار.