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مديرية شمال غزة تعقد اجتماعها لرؤساء الأقسام

16 شباط / فبراير 2020 09:42

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غزة-الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، اجتماعها الدوري لرؤساء الأقسام، للتباحث في بعض القضايا الفنية والإدارية، بحضور مدير التربية والتعليم أ. نبيل العرابيد، ومديري الدائرتين الإدارية أ. جواد صالحة، والفنية أ. موسى شهاب.

بدوره، رحب أ. العرابيد بالحضور كافة، مثمناً جهودهم وعطاءهم في خدمة العملية التعليمية، متمنياً لهم مزيداً من التوفيق والإبداع.

ونقل أ. العرابيد تحيات الأمانة العامة لمجلس الوزراء والمجلس التشريعي، للعاملين في المديرية كافة، لما يبذلونه من جهد في خدمة الجمهور وتقديم الصورة المشرقة عن المديرية، إلى جانب التفاعل البنّاء مع مؤسسات المجتمع المحلي.

وتطرق أ العرابيد إلى جملة من القضايا الفنية والإدارية التي من شأنها تجويد مخرجات العمل.

وشهد الاجتماع يعض المداخلات التي أثرت اللقاء.

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