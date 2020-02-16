زراعة رفح تنظم جولة ميدانية على مزارع الدجاج والفقاسات

رفح- الرأي

نفذت مديرية الخدمات البيطرية في محافظة رفح، معاينة بعض المزارع والوقوف على أهم المشكلات والعقبات التي تواجه اصحابها، وتقديم الارشادات فيما يخص مشاكل التربية والاصابات المرضية بعد عملية التشريح للنافق، ويأتي ذلك، ضمن الجهود المبذولة لمتابعة الشكاوى المقدمة من بعض اصحاب مزارع الدجاج اللاحم والحبش.

وتهدف المديرية من ذلك الى الارتقاء بمصلحة كلٍ من المربي والمستهلك من خلال نجاح مشاريع التربية والحفاظ على صحة المستهلك .

الى ذلك قامت مديرية بيطرة رفح بجولة تفقدية للفقاسات، والاستماع للعاملين فيها وذلك من باب تعزيز عامل الثقة بينهم وبين الوزارة.