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العمل والنيابة العامة تتفقان على تسريع الاجراءات القانونية الخاصة بالوزارة

16 شباط / فبراير 2020 09:51

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غزة-الرأي

التقى وكيل وزارة العمل أ. موسى السماك بالنائب العام المستشار ضياء المدهون ، بهدف بحث القضايا القانونية المتعلقة بعمل الوزارة وخاصة فيما يتعلق بقطاع التعاونيات .
وضم الوافد الزائر مديرعام التعاونيات أ. نبيل المبحوح ونائب مدير عام التفتيش وحماية العمل م. شادي حلس ومدير الدائرة القانونية أ. محمد الحداد .
بدوره، أكد السّماك على أن هذه الزيارة تهدف لتوطيد التعاون بين الوزارة والنيابة العامة بما يضمن إنفاذ القانون والحفاظ على حقوق طرفي الانتاج.
وفي سياق آخر تم مناقشة آلية تعامل النيابة العامة ونياباتها الجزئية مع الاجراءات القانونية التي ينسبها مفتشو العمل والتي تتعلق بالمخالفات التي يتم رصدها من خلال التفتيش على المنشآت .
كما تم التأكيد خلال الاجتماع على تعاون النيابات مع الوزارة واستجابتهم السريعة للإجراءات المنسبة لما يضمن الحفاظ على حقوق طرفي الإنتاج وإيجاد بيئة عمل آمنة وعادلة.
من جانبه ،  أشار المدهون إلى استعداد نياباته للتعاون السريع والكامل مع وزارة العمل والتي سيكون أدنى خطواتها عقد اجتماع مخصص مع كافة وكلاء النيابات الجزئية بحضور نائب مدير عام التفتيش وحماية العمل للتفاهم على آلية محددة وواضحة للتعامل مع الاجراءات القانونية التي تنسبها الوزارة .
 

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