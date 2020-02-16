التنمية الاجتماعية ومراكز الإصلاح والتأهيل تبحثان سبل التعاون المشترك

غزة- الرأي

استقبل مدير عام الرعاية الاجتماعية في وزارة التنمية الاجتماعية د. محمد العرعير، وفدا من مراكز الوقيف والنظارات في وزارة الداخلية ممثلا في المقدم محمد أبو العون مفتش محافظات غزة، والعقيد جمال رجب مدير دائرة نظارات التفتيش بمحافظات غزة، وأ. محمد صبوح من قسم الدفاع الاجتماعي

بدوره، رحب العرعير بالوفد الزائر، مؤكداً على اهمية هذه اللقاءات ودورها في زيادة التعاون والتنسيق بهدف التخفيف عن النزلاء وذويهم وفي ذات السياق تحدث العرعير عن عمل إدارته وما تقدمه من خدمات، مؤكدا على دورها الفعال في خدمة النزلاء وأسرهم.

من جانبه تقدم رجب بالشكر الكبير لوزارة التنمية على دورها الفعال والبارز في انجاح مشروع فكاك الغارمين، مشددا على اهمية تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات المختلفة التي تساهم في تقديم المساعدة للسجناء

وفي سياق متصل، لفت رجب إبى ضرورة التعاون للعمل على تحسين وضع وواقع مراكز التوقيف والنظارات .

واتفق الطرفان على ضرورة توفير كافة احتياجات النزلاء والتنسيق والتعاون في كافة المجالات من اجل خدمة هذه الشريحة الهشة