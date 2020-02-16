مدرسة بلال بن رباح للبنين بالوسطى تناقش ضعف التحصيل الدراسي

الوسطى- الرأي

نفذت لجنة الإرشاد التربوي بمدرسة بلال بن رباح الأساسية للبنين التابعة لمديرية التربية والتعليم بالوسطى، ورشة عمل ولقاء مع أولياء الأمور حول "ضعف التحصيل الدراسي لدى الطلبة الأسباب.. والحلول" للوقوف على أسباب ضعف التحصيل الدراسي لدى الطلبة والحلول المقترحة للتغلب على هذه المشكلة ولإشراك المجتمع المحلي في تطوير العملية التعليمية في المدرسة، وذلك بحضور مدير المدرسة أيمن أبو غرابة وعدد من المعلمين وأولياء الأمور.

ورحب مدير المدرسة أيمن أبو غرابة ، بالحضور وتحدث عن أهمية تنفيذ ورش العمل والندوات والفعاليات المشتركة مع أولياء الأمور في مناقشة الإشكاليات التربوية والعمل على حلها والتغلب عليها من خلال التعاون مع المجتمع المحلي والعمل المشترك وفي مقدمتها موضوع التأخر الدراسي وكيفية التعامل معه.

وقام المرشد التربوي محمد عفانة بتنفيذ الورشة بالتعاون مع لجنة الإرشاد التربوي وأمين المكتبة محمود سابق ومشاركة فاعلة للمعلمين صالح أبو شمالة ومحمود اللوح لسرد مخرجات ورشة العمل السابقة التي عقدت للمعلمين وسط تفاعل إيجابي من قبل أولياء الأمور.

وخلصت الورشة بمجموعة من المقترحات والحلول التي تم مناقشتها ودراستها خلال الورشة وتم الاتفاق على استمرار التواصل والتنسيق لمتابعة مخرجات هذه الورشة