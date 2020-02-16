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تهدف للتغطية على دور السلطة وفتح في تعطيل جهود الوحدة

حماس: تصريحات عريقات حول تأخير زيارة وفد المنظمة "مثيرة للسخرية"

16 شباط / فبراير 2020 10:39

برهوم
برهوم

غزة - الرأي

قالت حركة حماس، إن تصريحات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات حول تأخير الحركة زيارة وفد المنظمة للقطاع ورفض توجيه دعوة لحضور اجتماع الفصائل كافة في غزة "مثيرة للسخرية".

وذكر الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح صحفي، الأحد، أن الحركة لن تلفت لهذه التصريحات، مؤكدًا أنها تهدف للتغطية على دور السلطة وحركة فتح في تعطيل أي جهود لتحقيق الوحدة، ووضع استراتيجية مواجهة صفقة القرن ومشاريع الاحتلال ومخططاته التصفوية.

وأشار برهوم إلى أن الفريق المعطل في السلطة وحركة فتح لأي جهود لتحقيق الوحدة هو ذاته من أفشل ترتيبات حركة حماس مع الفصائل الأربعة لحضور وفد المنظمة إلى غزة، ويعطل تشكيل اللجنة الوطنية لمواجهة صفقة القرن التي أُعلن عن تشكيلها في المؤتمر الوطني والشعبي لمواجهة صفقة القرن.

وأضاف: "وهو الفريق نفسه الذي أعطى الغطاء للمذكورين في قائمة العار من وزراء ومسؤولين في السلطة لحضور لقاء تطبيعي في "تل أبيب" فيما يسمى "برلمان السلام الصهيوني".

وأوضح أن السلطة ما زالت تلهث وراء سراب السلام، وتواصل التنسيق الأمني مع الاحتلال، وتعمل على تصفية المقاومة في الضفة المحتلة، واختطاف وتعذيب المناضلين، وفرض إجراءات انتقامية على سكان غزة، وقطع مخصصات الشهداء والأسرى والجرحى، وحاول مرارًا إفشال مسيرات العودة وكسر الحصار.

وأكد برهوم أن رهاننا الكبير على إرادة شعبنا وعزيمته، وعلى فصائل المقاومة المتمسكة بسلاحها الطاهر والمؤمنة بخيار المقاومة بأشكالها وأدواتها المختلفة، وعلى أحرار شعبنا في مواجهة كل التحديات والدفاع عنه وحماية مصالحة.

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