بلدية النصيرات تُنهي تعزيل خط صرف صحي رئيسي مشترك بين عدة بلديات

غزة- الرأي

أنهت طواقم الصيانة في بلدية النصيرات، بالتعاون مع المجلس النرويجي للاجئين وبالتنسيق مع مصلحة مياه بلديات الساحل، عملية تنظيف وتعزيل المناهل الرئيسية في منطقة وادي القشاش المؤدية إلى مضخة الصرف الصحي المشتركة المُجاورة لشركة توليد الكهرباء بالنصيرات.

وأوضح رئيس قسم المياه والصرف الصحي في بلدية النصيرات م. نعيم قوّش، أن خمسة بلديات من المحافظة الوسطى تنتفع من خط الصرف الصحي الواصل إلى مضخة الصرف الصحي المشتركة التي تستفيد منها تسعة بلديات.

وذكر أن تنظيف الخط الذي يبلغ طوله 150 مترا بِقُطر 600 ملم، استغرق مدة 4 أيام متتالية، حيث قام المجلس النرويجي بتوفير طاقم فني ذو خبرة في أعمال التعزيل والتنظيف، وقامت بلدية النصيرات بتوفير السولار والآليات اللازمة للتنظيف وشفط وتسليك الخطوط.

وأكد قوّش على أنه تم تنظيف الخط بالكامل، وتسليكه من الرواسب والعوالق الكبيرة، التي كانت سببا في انسداد الخط، وعودة المياه بشكل عكسي إلى منطقة وادي غزة، والتي تُعدّ سببا في توالد وتكاثر حشرة البعوض.

وأشار رئيس قسم المياه والصرف الصحي، إلى أن هذا التنظيف سيؤدي إلى الحفاظ على منطقة وادي غزة ومضخة الصرف الصحي المشتركة، التي تخدم تسعة بلديات، مشددا على أن أطقم الصيانة التابعة لبلدية النصيرات ستقوم بصيانة دورية لخط الصرف الصحي الرئيسي، وتنظيف وتعزيل غرف المضخات من الرمال خلال الشهر الحالي.