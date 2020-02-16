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زراعة خانيونس تزور المزارعين المرشحين لمشروع الدعم العاجل للأسر الفقيرة

16 شباط / فبراير 2020 11:14

زراعة خانيونس تزور المزارعين المرشحين لمشروع الدعم العاجل للأسر الفقيرة
زراعة خانيونس تزور المزارعين المرشحين لمشروع الدعم العاجل للأسر الفقيرة

خان يونس- الرأي

نظمت مديرية زراعة خانيونس، عدة زيارات ميدانية على المزارعين المرشحين للاستفادة من مشروع (الدعم العاجل للمزارعين الفقراء المهمشين والأسر الفقيرة المهمشة فى مناطق مقيدة الوصول فى قطاع غزة ) والممول من صندوق الأمم المتحدة الإنسانى -تنفيذ جمعية الإغاثة الزراعية بالشراكة مع جمعية الشرقية للتطوير .
وشارك في الجولة الميدانية عن وزارة الزراعة م. أحمد النواجحة رئيس قسم التخطيط والمشاريع فى المديرية.

وقدم اختيار أسماء المرشحين للزيارة بعد فرز طلبات المتقدمين للمشروع مكتبياً من خلال لجنة ضمت مندوبى المناطق الزراعية والجمعيات، ومديرية زراعة خانيونس.


حيث تم زيارة المناطق التى يشملها المشروع" عبسان الكبيرة" -عبسان الجديدة -الفخارى ، ويهدف المشروع المنوي اقامته إلى زراعة مساحة من 1-3 دونم بمحصول الكوسا من خلال أنفاق بلاستيكية وشبكة رى.


 

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