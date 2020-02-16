طالبات مدرسة البريج الثانوية" أ "تجسد درس في اللغة العربية بالدراما المؤثرة

غزة-الرأي

جسدت طالبات الصف الحادي عشر من مدرسة البريج الثانوية ( أ ) للبنات درساً في اللغة العربية وهو "الثلاثاء الحمراء" بمشاهد درامية مؤثرة، من خلال عرض مسرحي درامي على منصة الإذاعة المدرسية.

حيث تقمصت ثلاث طالبات أدوار الشهداء الثلاث "عطا الزير وفؤاد حجازي ومحمد جمجوم " وهم ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام ، و ألقت الطالبات قصائد شعرية تتحدث عن كل شهيد من شهداء الثلاثاء الحمراء الذين اعدموا بيد الغدر والخيانة من قبل الانتداب البريطاني في السابع عشر من حزيران لعام 1930في سجن القلعة بعكا اثر أحداث ثورة البراق في القدس.

و اختتمت الطالبة جمانة أبو شماله الدرس بأنشودة " أعادت فيها على مسامع الطالبات أحداث إعدام الأبطال الثلاثة.

مديرة مدرسة البريج نجوى المقادمة أوضحت خلال تنفيذ الدرس أن المدرسة تستخدم كافة الوسائل و الأساليب الحديثة للوصول إلى أفضل تعليم ممتع و جذاب لطالبات المدرسة، مثمنة دور المعلمة المتدربة حنين خليل