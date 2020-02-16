وزارة الأسرى تحذر من الوضع الصحي الخطير للأسير موفق عروق

غزة- الرأي

حذرت وزارة الأسرى والمحررين بغزة، من خطورة الوضع الصحي الذي وصل إليه الأسير المريض بالسرطان موفق عروق( 77عاما)، والمحتجز في مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي منذ 14 يوماً.

وأوضحت الوزارة، ان الأسير عروق تعرض للتنكيل خلال تواجده داخل مستشفى " برزلاي" عبر تقييده فى السرير، حيث يعاني ورم سرطاني في الأمعاء، وتم إجراء عملية جراحية له قبل نحو أسبوعين من أجل استئصال المعدة، الأمر الذي يشكل خشية حقيقية على حياته في حال لم يتم الافراج عنه وتلقيه العناية الصحية اللازمة.

وحملت الوزارة ادارة السجن المسؤولية الكاملة عن الوضع الصحى الذي وصل اليه عروق نتيجة ما تعرض له، وطالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بضرورة ادخال اطباء متخصصين لتشخيص حالته وبضرورة متابعة وضعه الصحي الخطير.

يذكر أن الأسير عروق من داخل أراضي عام 1948، وهو معتقل منذ عام 2003، ومحكوم بالسّجن لمدة 30 عاما، وهو الأن يعيش بحالة تخدير شبه دائمة، ولا يتناول سوى المحاليل والمسكنات فقط.