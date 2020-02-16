مدير تعليم الوسطى يعزز تعاونه مع حركة الأحرار

غزة- الرأي

أكد مدير تعليم الوسطى هشام الحاج، أن جميع التنظيمات تصب في بوتقة واحدة تسعى من خلالها لخدمة أبناء المجتمع الفلسطيني لاسيما الجانب التعليمي .

جاء ذلك، خلال استقبال الحاج، وفدا من حركة الاحرار بمحافظة الوسطى، وضم الوفد ماجد عليان نائب أمين سر حركة الأحرار وعدداً من قادة الحركة، بحضور المدير الفني محمد حمدان و رئيس قسم العلاقات العامة أحمد دلول.

ورحب الحاج بالوفد الزائر، مثمناً الجهود المبذولة في سبيل الارتقاء بمستوى طلابنا و طالباتنا، مستعرضاً الإنجازات التي قامت بها المديرية خلال العام المنصرم.

من جانبه، ثمن الوفد الزائر جهود المديرية في الرقي بأبنائنا الطلبة وبين أن هذه الزيارة جاءت للتواصل مع المديرية و لزيادة التواصل و التنسيق في تنفيذ الأنشطة والفعاليات على مستوى مدارس المديرية.

وفي نهاية اللقاء قدَّم وفد حركة الأحرار خارطة فلسطين كهدية للمديرية.