تعليم خان يونس يكرم الطلبة المتميزين في مدرسة أبو بكر الصديق

خان يونس- الرأي

شارك عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم بخان يونس اليوم الأحد، في تكريم الطلبة المتميزين في مدرسة أبو بكر الصديق الأساسية للبنين، وذلك بحضورعماد شبير مدير المدرسة، ومحمود المصري مشرف مبحث الكيمياء، ونخبة من أولياء الأمور.

وفي كلمته شكر الفرا إدارة مدرسة أبو بكر الصديق على تميزها ومتابعتها المواهب الطلابية، موضحاً أن هذا التكريم يأتي لتشجيع الطلاب المتميزين والحاصلين على مراكز أولى في مسابقات المديرية المركزية، منوهاً إلى أن المديرية تسعى دوماً إلى رعاية الطلبة الموهوبين وصقل مواهبهم، وتمنى أ. الفرا للطلاب مزيداً من التفوق والتميز.

بدوره هنأ أ. شبير الطلاب المتميزين وأشاد بجهود المعلمين والطلاب وذويهم المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز.

تجدر الإشارة إلى أن المكرمين هم:

الطالب محمد ناهل النجار الصف الأول الأساسي، والطالب عبد الرحمن محمد الفرا الصف الثاني، والطالب كنان محمد طبل الصف الثالث وذلك لحصولهم على مراكز أولى في مسابقة تاج المعرفة (13) للصفوف الأساسية الأولى والتي تعقد على مستوى المديرية على غرار مسابقة تاج المعرفة المركزية.

كما وتم تكريم الطالب أحمد طلال شقورة لمشاركته في مسابقة خان يونس للقراءة العربية.