تعليم غرب غزة تفتتح بطولة كرة القدم للمرحلة الثانوية بنين

غزة- الرأي

افتتحت مديرية التربية والتعليم غرب غزة، بطولة كرة القدم للمرحلة الثانوية بنين.

جاء ذلك، بحضور مدير الدائرة الادارية د.جمال الفليت وأ.ماهر الخولي رئيس قسم الانشطة التربوية وأ.علاء الجرجاوي مشرف التربية الرياضية، د.رامي فارس مشرف الانشطة، وأ.خالد أبوفريح مشرف النشاط الرياضي وممثلين عن الجامعة الإسلامية أ.عبدالرحمن المقادمة مدير شؤون الطلبة، وأ.مؤمن العزازي رئيس قسم النشاط الرياضي في الجامعة .

كما تم ذلك بمشاركة معلمي التربية الرياضية وطلاب المدارس المشاركة في البطولة، وذلك على أرض ملعب الجامعة الإسلامية المعشب بمدينة غزة.

و شكر مدير الدائرة الادارية إدارة الجامعة الإسلامية لاستضافتها للبطولة على أرض الجامعة، ونوه الى اهمية التعاون من أجل الطالب الفلسطيني وتعزيزه عن طريق هذه الانشطة الرياضية التي تنمي روح المنافسة الشريفة والتعاون بين الطلاب.

وأكد الفليت أن هذه الأنشطة الرياضية تأتي ضمن خطة الوزارة والمديرية في تطوير الرياضة المدرسية وتنمية قدرات الطلبة في هذا المجال، لافتاً إلى أن النجاح في الرياضة المدرسية بكافة تفرعاتها سيقود إلى النجاح في الرياضة الوطنية ورفع علم فلسطين في المحافل الدولية.

وتميزت البطولة بالمنافسة القوية بين فرق المدارس المشاركة مما أبرز مهارات وقدرات اللاعبين، حيث أعجب الحضور بروح التعاون والتنافس بين المشاركين في المباريات التأهيلية للأدوار النهائية.