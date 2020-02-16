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النيابة تطلق خدمات إلكترونية للمواطنين والمحامين عبر موقعها الجديد

16 شباط / فبراير 2020 12:09

المستشار النمرة خلال اللقاء
المستشار النمرة خلال اللقاء

غزة - الرأي

أعلن المستشار زياد النمرة المتحدث باسم النائب العام اليوم عن إطلاق النيابة العامة موقعها الإلكتروني بحلته الجديدة وتدشين خدمات إلكترونية تخدم المواطنين والمحامين.

 جاء ذلك خلال برنامج "لقاء مع مسئول" والذي تنظمه وزارة الإعلام – المكتب الإعلامي الحكومي بشكل أسبوعي في مقرها بمدينة غزة.

وقال النمرة إن عشرات آلاف المواطنين سيستفيدون من هذه الخدمات، وستمكّنهم من تقديم ومتابعة قضاياهم وطلباتهم ومظالمهم، مشيرا إلى أنها توفر إمكانية تسديد رسوم بعض المعاملات عن طريق منظومة الدفع الإلكتروني الحكومي، بالإضافة إلى إمكانية حجز مواعيد مقابلات مع وكلاء النيابة، كما وتتيح الخدمات الإلكترونية تقديم المظالم بكافة درجاتها مجاناً وفق إجراءات نظام الباب المفتوح وتدقيق المظالم.

وأوضح أن النيابة العامة تهدف من خلال إطلاق الموقع والخدمات الإلكترونية إلى المساهمة في سرعة إنجاز المعاملات القضائية والطلبات الواردة إلى النيابة العامة، والعمل على تخفيف ازدحام الجمهور والمراجعين في النيابات مما يوفر بيئة أفضل لتقديم الخدمة القضائية، ومساعدة المحامين في استثمار أوقات الدوام الرسمي لمراجعة المحاكم أو الجهات الرسمية والحكومية الأخرى، وتحقيق المزيد من قيم النزاهة والشفافية والجودة لمتلقي الخدمة.

وذكر النمرة أن الموقع الإلكتروني بحلته الجديدة يعتبر نافذة توعوية للمواطن والمجتمع وسبيلاً للتواصل وتبادل الاقتراحات والإنصات للآراء، والإفصاح عن قيم الشفافية، ويكرّس أواصر الثقة مع مؤسسات المجتمع المدني ومكوناته، ويساهم في نشر التوعية القانونية المستدامة بحقوق المواطنين وإسناد حرياتهم ، ويواكب التطور العصري في الشكل والمحتوى، وسهولة التصفح والوصول للمعلومة.

وبين أن الموقع الالكتروني الجديد يحتوى على أقسام تشمل تعريفاً عن النيابة، ومسيرة تطورها الإداري، واستراتيجياتها وخططها الرائدة في خدمة قطاع العدالة، ورسالتها في حماية الحقوق والحريات، ومؤشرات أدائها، وريادتها في المسئولية المجتمعية وترسيخ العدالة، مشيرا أن الموقع يعرض مبادرات ومشاريع إدارية تعزز جودة الأداء لقطاع العدالة ، وتخصيص مساحة إخبارية للأنشطة والتقارير التي تعزز استثمار الوعي المجتمعي.

وأشار النمرة إلى أن النيابة العامة تحتفي بنجاح نهجها الجديد في مجال تطوير الأداء المؤسسي في مختلف مواقع العمل وإجراءاته، ضمن سياساتها الرامية إلى الارتقاء بمستوى خدماتها المقدمة لمختلف فئات المتعاملين من المواطنين والمحامين وشركاء العدالة، واستمرارية عطائها في التحول الإلكتروني عام 2019 الماضي.

وتحدث أن النيابة العامة أطلقت هذا العام شعار "عام الإبداع الإداري"، والذي تتبنّى فيه نهجاً تطويرياً لترسيخ قدرات طواقمها الفنية والإدارية لتحقيق أهدافها التي تصُب في خدمة رسالتها المجتمعية السامية، ورسوخ دورها في تحقيق العدالة وإرساء سيادة القانون، وتعزيز قدراتها بالوفاء باستحقاقات التميز والجودة والريادة.

كما وشكر المستشار النمرة أعضاء النيابة العامة وموظفيها على جهودهم التي يبذلونها بفعالية واقتدار ، والعمل على دعم هذه المؤسسة القضائية العريقة ليبقى ظل عدلها يستظل به أبناء شعبنا ليبقوا مطمئنين واثقين ، كما وشكر مكونات شعبنا ومؤسساته الرسمية والأهلية التي ساهمت في استقرار المجتمع ودعم وإسناد مكونات منظومة العدالة الجنائية.

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