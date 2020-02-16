وزارة العمل تحتفل بتخريج مهندسي دورة " التصميم الميكانيكي المحوسب"

غزة- الرأي

احتفلت وزارة العمل من خلال مركز تدريب مهني الإمام الشافعي بتخريج مهندسي دورة "التصميم الميكانيكي المحوسب باستخدام برنامج Autodesk Inventor" .

وكان ذلك بحضور نائب مديرعام التدريب المهني م. طلعت أبو معيلق ، و مدير مركز تدريب مهني الإمام الشافعي م. أكرم غبن ، وممثلي عن وزارة التنمية الاجتماعية.

واستهدفت الدورة مهندسي ومدربي ومشرفي أقسام النجارة والمعادن في مراكز التدريب المهني في مجال CNC بوزارتي العمل والتنمية الاجتماعية .

وقال مدرب الدورة م. فراس أحمد المصري " إن الدورة تهدف إلى تطوير الكادر الوظيفي وتمييزه باكتساب الخبرات والكفايات التي تواكب التطوير في هذه المجالات ".

ويذكر أن الدورة استمرت لمدة شهرين ونصف بواقع 30ساعة تدريبية، حيث تم اختتامها بتكريم المشاركين وتوزيع الشهادات عليهم.