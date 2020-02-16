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تعليم خان يونس تقيم المرشدين التربويين المرشحين لجوائز الإمانة العامة

16 شباط / فبراير 2020 12:18

تعليم خان يونس تقيم المرشدين التربويين المرشحين لجوائز الإمانة العامة
تعليم خان يونس تقيم المرشدين التربويين المرشحين لجوائز الإمانة العامة

غزة- الرأي

شرعت مديرية التربية والتعليم بخان يونس، بتقييم المشرفين التربويين والمرشدين التربويين المرشحين لجوائز الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وذلك بحضور: أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم بخان يونس، وأ. سمير أبو شتات مدير الدائرة الفنية، وأ. عطية أبو نمر رئيس قسم الإشراف التربوي.


وافتتح أ. الفرا اللقاء بكلمة ثمن فيها جهود المشرفين التربويين في الميدان، مؤكداً أن الجميع يجتهد في تقديم ما هو أفضل للمديرية ومباحثهم، منوهاً إلى أن هناك عدداً من المعايير الخاصة بالترشح للجوائز، منها التأثير والتغيير في ممارسات المعلمين التدريسية والتنويع في الأساليب الإشرافية المستخدمة مع المعلمين، وتنوع فاعلية الأنشطة الإشرافية التي يقوم بتنفيذها، وتنفيذ مبادرات إبداعية ومشاريع ريادية على مستوى المديرية أو الوزارة.

وعرض كل مرشح إنجازاته حتى يتسنى للمقيِّمين تقييمهم وفق المعايير المدرجة.
تجدر الإشارة إلى أن المرشحين من المشرفين التربويين: أ. غادة الفرا مشرفة المرحلة علوم، وأ. شعبان صافي مشرف مبحث الفيزياء.
وفي ذات الإطار شرعت المديرية بتقييم المرشدين التربويين بحضور: أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم بخان يونس، وأ. سمير أبو شتات مدير الدائرة الفنية، وأ. أنور أحمد رئيس قسم الإرشاد التربوي بالوزارة، وأ. عبد الرحمن الأغا رئيس قسم الإرشاد التربوي، وعدد من المختصين، والمرشدين التربويين.


وفي كلمته أكد أ. الفرا على أهمية العمل الإرشادي في المدارس، موضحاً أن الجميع متميز، والجميع يجتهد من اجل تقديم الأفضل لمدرسته وطلبته، منوهاً أن هناك معايير للجائزة تتمثل في: تنفيذ مبادرات إبداعية وتوظيف استراتيجيات إرشادية ودمج التكنولوجيا في الإرشاد وتصميم برامج إرشادية تتضمن أنشطة إبداعية، وغيرها.


تجدر الإشارة إلى أن المرشحين هم: المرشدة عبير موسى من مدرسة خان يونس الثانوية للبنات، المرشدة نفوذ أبو سعدة من مدرسة حيفا الأساسية ب للبنات، والمرشدة نسرين حمودة من مدرسة طارق بن زياد الأساسية المشتركة، والمرشدة نداء أبو حطب من مدرسة بيت المقدس الثانوية للبنات، والمرشد أحمد مقداد من مدرسة الحاج محمد النجار الثانوية للبنين، والمرشد مدحت صادق من مدرسة عبد الله أبو ستة الأساسية (ب) للبنين، والمرشد محمد عودة من مدرسة خالد الحسن الثانوية للبنين.

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