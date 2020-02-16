جيش الاحتلال: حماس اخترقت هواتف مئات الجنود والضباط

القدس المحتلة - الرأي

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، النقاب عن نجاح حركة حماس باختراق هواتف محمولة لمئات الجنود والضباط في الجيش عبر ثلاثة تطبيقات "تجسسية".

وقال بيان للجيش، إن اختراق حماس لهواتف ضباطه وجنوده تم بواسطة محادثات في شبكات التواصل الاجتماعي، أجرتها شخصيات غير حقيقية من جانب حماس مع الضباط والجنود وأقنعتهم بمواصلة المحادثات من خلال تطبيق معين.

وأضاف: "بعدما أنزل الجنود والضباط التطبيق في هواتفهم، ظهرت بلاغات تفيد بأنه هاتفهم لا يدعم التطبيق ويبدو كأن التطبيق اختفى، لكن في الواقع كان يعمل داخل الجهاز وينقل معلومات منه إلى حماس".

وأشار الجيش إلى أن الكثير من الشخصيات تعرض أنفسها كمهاجرة جديدة لـ"إسرائيل" من أجل شرح عدم الإلمام التام على باللغة العبرية.