تعليم شرق خان يونس يطلق مسابقة تاج المعرفة 13 "نشر المعرفة"

غزة- الرأي

أطلقت مديرية التربية والتعليم – شرق خان يونس، فعاليات مسابقة تاج المعرفة 13 تحت شعار "نشر المعرفة" لجميع المراحل التعليمية.

جاء ذلك بحضور مدير الدائرة الفنية أ. سعيد قديح، ومدير الدائرة الإدارية أ. منار أبو خاطر، ورئس قسم التقنيات التربوية م. أسماء أبو موسى، ومشرف المكتبات المدرسية أ. محمد وادي، ولجنة التحكيم المكونة من مشرف اللغة العربية السابق أ. أمين عبد الغفور، ومشرف اللغة العربية بالمديرية أ. نبيل إعلاو، ومشرف الفيزياء أ . جهاد حرز الله وذلك في مكتبة مدرسة طيبة الثانوية بنات.

وثمن قديح الجهود التي يبذلها قسم التقنيات بالمديرية في تنظيم المسابقات الثقافية التي تساهم في إكساب الطلبة المهارات الأساسية خاصة مهارة القراءة والبحث، الأمر الذي يضيف إلى رصيدهم المعرفي الكثير من العلوم والمعارف والثقافات المختلفة، ويؤثر إيجابًا على تحصيلهم الدراسي، كما أن من شأن هذه المسابقة المساهمة في إذكاء روح التنافس بين المدارس، علاوة على دورها في تفعيل المكتبات المدرسية.

بدورها أوضحت م. أبو موسى أن المسابقة تهدف إلى تنشيط عادة القراءة والبحث والاستقصاء لدى طلبة المدارس، وإكسابهم عادات وسلوكيات فاضلة، بالإضافة إلى غرس القيم الوطنية وتعزيز روح الانتماء، علاوة على أنها تخدم المنهاج المدرسي، مشيرة إلى أن الموضوعات التي تتناولها المسابقة تتراوح ما بين الجانب الديني والوطني والثقافي، وأنها ستسمر حتى نهاية الأسبوع.