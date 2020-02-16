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تعليم الشمال يناقش قضايا تربوية هامة مع رؤساء الأقسام

16 شباط / فبراير 2020 12:32

تعليم الشمال يناقش قضايا تربوية هامة مع رؤساء الأقسام
تعليم الشمال يناقش قضايا تربوية هامة مع رؤساء الأقسام

غزة- الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، اجتماعها الدوري لرؤساء الأقسام، للتباحث في بعض القضايا الفنية والإدارية.

وعُقد الاجتماع بحضور مدير التربية والتعليم أ. نبيل العرابيد، ومديري الدائرتين الإدارية أ. جواد صالحة، والفنية أ. موسى شهاب.

ورحب أ. العرابيد بالحضور كافة، مثمناً جهودهم وعطاءهم في خدمة العملية التعليمية، متمنياً لهم مزيداً من التوفيق والإبداع.

ونقل تحيات الأمانة العامة لمجلس الوزراء والمجلس التشريعي، للعاملين في المديرية كافة، لما يبذلونه من جهد في خدمة الجمهور وتقديم الصورة المشرقة عن المديرية، إلى جانب التفاعل البنّاء مع مؤسسات المجتمع المحلي.

وتطرق أ العرابيد إلى جملة من القضايا الفنية والإدارية التي من شأنها تجويد مخرجات العمل.

وشهد الاجتماع يعض المداخلات التي أثرت اللقاء.

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