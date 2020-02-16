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الاحتلال يجرف أراضي بنابلس ويداهم محال ببيت لحم

16 شباط / فبراير 2020 12:42

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة - الرأي

جرفت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مساحات من أراضي قرية بورين جنوب نابلس، وداهمت قوات أخرى عددا من المحلات التجارية في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وقالت مصادر محلية إن آليات الاحتلال تجرف منذ ساعات الصباح أراضي محاذية لمستوطنة "يتسهار" في منطقة عين الجنينة في جبل سلمان الفارسي في قرية بورين.

وأضافت، أن ريف نابلس الجنوبي شهد في الآونة الأخيرة تصاعدا ملحوظا في عملية تجريف أراضٍ، بهدف التوسع الاستيطاني.

وفي سياق آخر داهمت دوريات الاحتلال العسكرية بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وتمركزت في البلدة القديمة، ومنطقة البوابة، وداهمت عددا من المحال التجارية، واستجوبت أصحابها.

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