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الاحتلال يواصل عزل الأسير العطار في سجن "مجدو"

16 شباط / فبراير 2020 12:45

الأسير عز الدين العطار
الأسير عز الدين العطار

رام الله - الرأي

تواصل إدارة سجن "مجدو" عزل الموجه العام لأسرى حركة "فتح" في السجن الأسير عز الدين العطار، حيث يقبع في العزل الانفرادي منذ أكثر من أسبوع.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، إن إدارة السجن نقلت الأسير العطار إلى زنازين العزل الانفرادي، لتهريبه نطفة لزوجته بالخارج والتي أنجبت توأما من الذكور قبل نحو شهرين.

وأشارت الهيئة الى أن الأسير العطار (37 عاما) من مدينة طولكرم، معتقل منذ العام 2003 ومحكوم بالسجن لمدة 21 عاما، وهو إحدى الحالات المرضية القابعة في سجون الاحتلال، ويعاني من آلام حادة في الظهر بسبب وجود ديسكات في ظهره منذ عام 2004، وبقيت إدارة السجن تمتنع عن نقله إلى المستشفى حتى عام 2010".

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