تعليم خانيونس يشرع بتقييم معلمي اللغة العربية المرشحين للتميز

غزة- الرأي

شرعت مديرية التربية والتعليم بخان يونس، بتقييم المشرفين معلمي ومعلمات مبحث اللغة العربية المرشحين لجوائز الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وذلك بحضور: أ. سمير أبو شتات مدير الدائرة الفنية، ود. إبراهيم رمضان مدير دائرة الإشراف التربوي بالوزارة، وأ. عطية أبو نمر رئيس قسم الإشراف التربوي، وأ. خالد اللحام مشرف مبحث اللغة العربية، وأ. نائل السيقلي مشرف مبحث اللغة العربية، ونخبة من معلمي ومعلمات المبحث.



وافتتح أ. أبو شتات اللقاء بكلمة رحب من خلالها بالحضور، وثمن فيها جهود المعلم الفلسطيني في تنشئة الأجيال، مؤكداً أن المعلم الفلسطيني هو المصنع الحقيقي لقادة الأمة، منوهاً إلى أن المعلم يجتهد في تقديم الأفضل على الرغم من كل التحديات التي تواجهه.

ولفت إلى أن هناك عدداً من المعايير الخاصة بالترشح للجوائز، منها تنفيذ مبادرات إبداعية ومشاريع ريادية على مستوى المديرية أو الوزارة، وتوظيف الألعاب التربوية، وتوظيف استراتيجيات تدريس حديثة وإعداد مواد إثرائية ووحدات دراسية محوسبة وتوظيفها في شرح الدروس، وغيرها.



وفي كلمته أشاد د. رمضان بجهود مديرية التربية والتعليم بخان يونس، منوهاً إلى أن الوزارة في هذا العام أطلقت العديد من المسابقات المتميزة والهادفة إلى تجويد العملية التعليمية، منها بنك الأفكار والمبادرات، ومسابقة الواجب نحو الله ثم الوطن والآخرين والذات، ومسابقة العلاقة مع المجتمع المحلي، ومسابقة التعلم الممتع، بالإضافة إلى رعايتها للمتميزين في كافة المجالات من معلمين وعاملين وإداريين وطلبة لتحفيزهم على المزيد من التميز.

ومن ناحيته رحب أ. أبو نمر بالحضور، وتحدث عن أهمية هذه المسابقة في تحسين العمل والتنافس من أجل تقديم الأفضل لخدمة الطالب.

وعرض كل مرشح إنجازاته حتى يتسنى للمقيِّمين تقييمهم وفق المعايير المدرجة.

تجدر الإشارة إلى أن المرشحين هم: المعلم حمودة أبو مصطفى من مدرسة خالد الحسن الثانوية للبنين، والمعلم سامي الحلاق من مدرسة الحاج محمد النجار الثانوية للبنين، والمعلم محمد عليان من مدرسة عبد الله صيام الأساسية للبنين، والمعلم رمضان جودة من مدرسة العلا الأساسية للبنين، والمعلمة روز فرج الله من مدرسة فاروق الفرا الثانوية للبنات، والمعلمة إيمان أبو شمالة من مدرسة سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الثانوية للبنات، والمعلمة دينا شكشك من مدرسة جرار القدوة الثانوية للبنات، والمعلمة سناء عزام من مدرسة عبد العزيز الرنتيسي الأساسية للبنات.