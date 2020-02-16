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"الأوقاف" تُشكل لجنة فنية لمتابعة ملف المقابر على مستوى القطاع

16 شباط / فبراير 2020 01:20

"الأوقاف" تُشكل لجنة فنية لمتابعة ملف المقابر على مستوى القطاع

غزة- الرأي

عقدت اللجنة الفنية لمتابعة أعمال المقابر التي شكلتها وزارة الأوقاف والشئون الدينية، اجتماعًا لمناقشة كافة الملفات المتعلقة بالمقابر على مستوى محافظات قطاع غزة ووضع دراسة وتصور لمعالجتها, بحضور ومشاركة وكيل وزارة د. عبد الهادي الأغا ومدير عام الأملاك أ. زياد أبو مساعد ورئيس اللجنة م. علاء النباهين.

وفي كلمة له أكد الأغا على ضرورة تحمل اللجنة المكلفة بهذا الملف مسئوليتها تجاه المقابر, موضحًا أن وزارته بصدد وضع خطة إجرائية لوضع آليات تطوير للمقابر.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف أن وازرته لن تدخر جهدًا في تسهيل عمل لجنة متابعة ملف المقابر إداريًا وماليًا, مبينًا أن العمل بهذا الملف بحاجة الى متابعة دورية ووضع حد لكافة التعديات على القبور, داعيا إلى بذل الجهد في سبيل إنجاح هذا الملف لإبراز المقابر بالمظهر اللائق لها وفق الشريعة الإسلامية.

وكشف الأغا عن تشكيل لجنة حكومية خرجت بجملة من التوصيات للوقوف عند مسئولياتها, لافتًا الى أن الأوقاف ستبذل أقصى ما بوسعها من أجل إنجاز هذا الملف.

من جهته، استعرض أبو مساعد جملة من المهام الملقاة على عاتق اللجنة الفنية لمتابعة أعمال المقابر, منوهًا الى أن ملف المقابر على مستوى قطاع غزة بحاجة لتضافر كافة الجهود وتحديد المسئوليات بالتنسيق الكامل مع مدراء المديريات للبدء بعملية المعالجة الفورية.

كما طالب بضرورة العمل الفوري على إطلاق حملة توعوية إعلامية ومجتمعية حول حرمة المقابر ووجوب الالتزام بالأحكام الشرعية المتعلقة بها, الى جانب وضع تصور لإزالة التعديات والاعتداءات عليها بالتنسيق مع المديريات, منوهًا الى أن الأوقاف تتابع هذا الموضوع عن كثب حتى تحقيق كامل هذا الملف الذي يحمل بعد ديني وأخلاقي.

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