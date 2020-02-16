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الصحة: مستشفى الاندونيسي ينجح في انقاذ عشرات مرضى القلب

16 شباط / فبراير 2020 01:29

غزة- الرأي:

أكد رئيس قسم القلب في المستشفى الاندونيسي د. محمد أبو ندى، أن الفريق الطبي قد نجح في انقاذ حياة عشرات المرضى خلال العام الماضي 2019، وذلك إثر الاصابة بجلطات قلبية مفاجئة.

وأوضح د. أبو ندى، أنه يتم استقبال حالات خطيرة تعاني من توقف القلب بشكل مفاجئ جراء الإصابة بجلطات قلبية، أهمها انقاذ حياة شاب ثلاثيني توقف قلبه، وتم إنعاش القلب، واجراء قسطرة قلبية علاجية له وغادر المستشفى بصحة جيدة بعد ثلاثة أيام من مبيته، مشيرا الى انقاذ حياة مريض آخر في أواخر الخمسينات جراء اصابته بجلطة قلبية أدت الى توقف القلب بشكل مفاجئ. 

وأضاف " يتم التعامل مع تلك الحالات بشكل عاجل، حيث يتم تحويلها الى مجمع الشفاء الطبي أو الى أحد المراكز التخصصية في قطاع غزة ليتم اجراء عملية قسطرة وتركيب دعامات ومنظم لضربات القلب، ويتم استكمال المتابعة العلاجية في قسم العناية المركزة في مستشفى الاندونيسي".

وذكر د. أبو ندى، أن سرعة الاستجابة للحالات المرضية، والتشخيص المبكر وتنفيذ الإجراءات الطبية بشكل سريع، يساهم بشكل كبير في إنقاذ حياة المرضى، لافتا الى العمل ضمن فريق متكامل مع قسم العناية المركزة واقسام الباطنة، مشيرا الى علاج نحو 20 حالة شهريا.

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